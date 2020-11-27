شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب منتسبي شرطة أبوظبي على التعامل مع أصحاب الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

كشفت الرائد وجدان علي المطيري، مديرة مركز تنظيم إنتاجية العاملين بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، عن إطلاق دورات تدريبية متخصصة ضمن مبادرة «إثراء» لمنتسبي شرطة أبوظبي، حول التعامل مع أصحاب الهمم، وشرح المفاهيم الأساسية للإعاقات وكيفية التعامل مع جميع فئاتها، بهدف نيل أعلى نسب من رضى المجتمع حول الخدمات التي تقدمها الشرطة في جميع المجالات.

وقالت إن الدورات تشمل برامج تثقيفية وتعليمية تهدف إلى تقديم كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وفهم طبيعة واحتياجات كل فئة على حدة، كما تشمل شرحاً لأنواع الكراسي المتحركة الخاصة بكل فئة، وكيفية تفتيشها، مضيفة أن المبادرة تأتي ضمن جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي لدعم الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة بشأن أصحاب الهمم، للالتزام بتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتمكين أصحاب الهمم، وتحقيق طموحاتهم وخلق مجتمع متلاحم ومتماسك تتساوى جميع فئاته بنفس المستوى من الدعم والتمكين.

وأطلقت شرطة أبوظبي في وقت سابق، خدمة «فرصة أمل» بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمركز الوطني للتأهيل، لطلب العلاج من الإدمان إلكترونياً، وتقديم مواد توعوية على مدار العام لكافة شرائح المجتمع خاصة أصحاب الهمم، بهدف توعيتهم وإرشادهم.

ويتم تحديث الدورات باستمرار، وتوفير خدمة طلب العلاج من الإدمان بوسيلة إلكترونية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتأهيل ومؤسسة زايد لأصحاب الهمم، التي ستوفر ترجمة المواد التوعوية بلغة الإشارة، لتتناسب مع مستخدمي الخدمة من أصحاب الهمم.

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