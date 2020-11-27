التجاري الدولي: تفعيل خدمة الكروت اللاتلامسية على ماكينات الصراف الآلي قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال البنك التجاري الدولي مصر، إنه يعتزم تفعيل تقنية الكروت اللاتلامسية على شبكة أجهزة الصراف الآلي ليتم طرحها للعملاء قريبا.

وأوضح البنك في بيان، أن تقنية خدمة اللاتلامسية الكروت باستخدام ماكينات الصراف الآلي تتيح العديد من المزايا في إتمام العمليات المصرفية بالسرعة والأمان كما تعكس سعيه للتطوير والتحديث المستمر بما يتواكب مع احتياجات العملاء وبما يتماشى مع آليات التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية.

وأضاف أن العميل يقوم عبر هذه التقنية الحديثة ًبتمرير البطاقة المصرفية المزودة بخاصية Contactless على ماكينات الصراف الآلي وإدخال الرقم السري الخاص بالبطاقة لإتمام معاملات مختلفة مثل السحب والإيداع وسداد مستحقات البطاقات الائتمانية ودفع الفواتير.

ويقدم البنك تقنية رمز الاستجابة السريع QR Code لدى الشركات والتجار الجدد من القطاع الخاص وذلك لتمكين العملاء من القيام بالسداد الإلكتروني باستخدام QR Code على المحفظة الذكية.

وتتيح المحفظة الذكية للعملاء خدمات متعددة منها سداد الفواتير وتحويل الأموال لأي محفظة أخرى في مصر وإيداع وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.

وأطلق البنك أحدث المنتجات والتقنيات الإلكترونية لعملائه من الشركات والأفراد مثل الإنترنت البنكي والموبايل البنكي بجانب خدمة المساعد الآلي Chat Bot Zaki، الذي يستخدم أحدث التقنيات التي تسمح لعملاء CIB بالتنقل بسهولة بين منتجات وخدمات البنك.

ويقدم البنك محفظة الهاتف المحمول وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية التي تقدم الخدمة للعميل دون الحاجة لزيارة فروع البنك اتساقا مع خطط الدولة واستراتيجيتها نحو الشمول المالي و التحول لمجتمع غير نقدي واقتصاد رقمي.

وقال محمد فرج نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات في البنك التجاري الدولي- مصر أن البنك قام بتحديث بنيته التحتية المصرفية والاستفادة من الوظائف المتطورة لتمكين الخدمات المصرفية الرقمية الجديدة.

كما قام بتطبيق أحد النظم لدفع عمليات أكثر كفاءة وتجربة أفضل للعملاء عبر شبكة الفروع المتنامية للبنك بحسب فرج.

وأضاف أن البنك يواصل خطته في ضخ استثمارات لتطوير الأنظمة الإلكترونية، ويخطط لإطلاق حزمة من القنوات والخدمات الرقمية الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأشار فرج إلى أن البنك التجاري الدولي يضع الخدمات المصرفية الرقمية على رأس اهتماماته لما لها من دور في تعزيز الشمول المالي بالدولة، وكذلك تغطية احتياجات قاعدة عريضة من العملاء المستهدفين لهذا النوع من الخدمات، وهو ما يؤكد على ريادة البنك في تقديم خدمات مصرفية متميزة بالسوق."

وقال محمد سلطان الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات بالبنك التجاري الدولي – مصر،” إن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلقت فرصًا كبيرة للبنوك للتوسع في الخدمات الرقمية، وذلك نتيجة تبنى البنك استراتيجية طويلة الأجل على مدار السنوات السابقة لتطوير الأنظمة الإلكترونية وميكنة المدفوعات".

وأشار إلى أن انعكست إستراتيجية البنك في التوسع في إطلاق الخدمات الرقمية على زيادة العمليات المميكنة على حساب العمليات اليدوية، وبالتالي فإن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته وخططه الخاصة بتطوير النظم الإلكترونية وما تتطلبه من استثمارات.