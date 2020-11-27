الأردن تعلن وجود بوادر استقرار فى الوضع الوبائى لفيروس كورونا

قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الأردنية الدكتور غازي شركس، إن المعطيات تشير إلى بوادر استقرار وانخفاض الحالة الوبائية لفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور شركس - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية - أن عدد الإصابات للأسبوع الحالي بالنسبة للوضع الوبائي أقل من الأسبوعين السابقين.. مستطردا: "نتابع أعداد الأسبوع القادم للتأكد من سير المنحنى الوبائي".



ولفت إلى أن سبب إنخفاض عدد الإصابات يعود إلى زيادة التزام المواطنين بارتداء الكمامة وكذلك الأثر المتراكم للحظر الأسبوعي يوم الجمعة، مؤكدا أهمية الاستمرار في اتباع وسائل الوقاية للمحافظة على انخفاض المنحنى الوبائي والتفاؤل والحذر وعدم التراخي حتى لا تحدث أي انتكاسة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية يوم الخميس تسجيل 5000 إصابة

جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 203 آلاف و21 إصابة.



وأوضحت الصحة الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 135 ألفا و650 بعد تسجيل 4

آلاف و469 حالة إضافية، كما سُجلت 67 وفاة لترتفع الوَفَيَات إلى ألفين و509 وفيات.

وقد أكد مساعد أمين عام وزارة الصحة الأردني غازي شركس، أن المؤشرات الوبائية تدل أن الأردن يمر بمرحلة ذروة انتشار فيروس كورونا.