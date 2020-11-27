روسيا تعلن إطلاق حملة تطعيم شاملة للجيش ضد فيروس كورونا

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الجمعة، بالبدء في حملة تطعيم شاملة للجيش الروسي، والتي من المقرر أن تشمل أكثر من 400 ألف عسكري.

وقال وزير الدفاع، في اجتماع لمجلس الإدارة العسكرية، إن 80 ألف عسكري سيتم تطعيهم قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف شويغو أنه "بناء على تعليمات الرئيس (فلاديمير بوتين) بدأ تطعيم منتسبي القوات

المسلحة ضد الإصابة بفيروس كورونا ، ومن المقرر تطعيم أكثر من 400 ألف عسكري"، مشيرا إلى أنه تم تلقيح أكثر من 2.5 ألف جندي حتى الآن.

وسجلت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا، اليوم الجمعة، أن حصيلة الإصابات الجديدة بالعدوى شهدت لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا قياسيا غير

مسبوق، بتسجيل 27543 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 25487 إصابة في اليوم السابق.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7918 إصابة) وسان بطرسبورغ (3687 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 22.6% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 496 حالة وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل قفزة غير مسبوقة بـ524 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 26682 شخصا للشفاء.