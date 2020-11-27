شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 569 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) وحالة وفاة . وذكرت مراكز السيطرة على الوباء والوقاية منه أن الحصيلة الاجمالية للجائحة ارتفعت إلى 32887 إصابة و 516 حالة وفاة.

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