شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» يوجه ضربات جوية عنيفة لمعاقل الحوثيين العسكرية بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مصادر يمينة اليوم الجمعة ان قوات التحالف استهدف بضربات جوية عنيفة قدرات الحوثيين العسكرية في عدد من المحافظات. كما ذكرت المصادر ان التحالف وجهه ضربات جوية لمعاقل الحوثيين العسكرية بصنعاء.

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