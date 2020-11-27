مقاتلات التحالف تقصف مواقعا لمليشيا الحوثي في صنعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية اليوم الجمعة مواقعا لمليشيات الحوثي في صنعاء.

وقال سكان محليون، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مقاتلات التحالف شنت سلسلة غارات جوية على مواقع متفرقة في صنعاء من بينها الكلية الحربية، ومكب النفايات في حي الستين، وجبل عطان، وجبل النهدين المطل على دار الرئاسة.

وأضافت المصادر، أن دوي انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، في حين شوهدت أعمدة الدخان ترتفع من المواقع المستهدفة.

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلات التحالف لا تزال تحلق في أجواء العاصمة بشكل مكثف.

وجاءت هذه الغارات بعد التصعيد العسكري الذي أعلنه الانقلابيون، والقصف الذي شنوه على مناطق في السعودية الأسبوع الماضي.

وأغارت مقاتلات التحالف العربي، مساء الإثنين الماضي، على مخازن للأسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران شرقي صنعاء، عقب هجوم إرهابي حوثي استهدف منشأة نفطية بجدة.

وفي وقت سابق، أكد التحالف العربي ثبوت تورط ميليشيا الحوثي بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزان وقود شمال جدة.

الإثنين، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الطاقة قوله إنه "عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح الإثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرهابي بمقذوف."



وأفاد المصدر بأن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم تحدث جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، مؤكدا أن إمدادات شركة أرامكو من الوقود لم تتأثر.

وكرر المصدر تأكيد المملكة على أهمية التصدي لمثل هذه الأعمال التخريبية والإرهابية والجهات التي تقف خلفه.

ولم تتضح على الفور الجهة التي تقف وراء ذلك الهجوم، لكن هجمات مشابهة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، التي حذرت المملكة مرارا من جرائمها.

ودعت السعودية الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا إلى تصنيف هذه المليشيا الإرهابية كمنظمة إرهابية.