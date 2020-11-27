اتفاق إثيوبي إسرائيلي على مكافحة الإرهاب بالقرن الأفريقي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي عن اتفاقه مع وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد) على مكافحة الإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.

وقال بيان صادر عن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي الجمعة، إن الاتفاق جاء بعد لقاء عقده المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، تمسجن طرونة، مع المبعوث الخاص لرئيس الموساد الإسرائيلي في إثيوبيا وشرق أفريقيا، ليوسي كوهين.



وأوضح البيان أن الاتفاق شمل كذلك تعزيز التعاون المشترك في مجالات نقل التكنولوجيا وبناء القدرات من خلال استخدام جميع أشكال الدعم الفني في التكنولوجيا وبناء القدرات التي يتمتع بها الموساد الإسرائيلي.

وقال إن جهاز الموساد الإسرائيلي، سيعمل مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني الإثيوبي على ضمان السلام والأمن في منطقة القرن الأفريقي.

ووفقا للبيان فقد أعرب المبعوث الخاص لرئيس الموساد الإسرائيلي عن تقديره لموقف إثيوبيا الحازم في مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره بالمنطقة، وأكد التزام الموساد بالعمل مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني وتعزيز دعمه في مختلف المجالات.

ومطلع الشهر الحالي اتفقت إثيوبيا وإسرائيل على العمل معا في قطاع المعلومات والأمن ومكافحة الإرهاب بالمنطقة، ضمن أهدافهما لتعزيز العلاقات طويلة الأمد.

جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير الأمن الإسرائيلي، غادي يفيركان، إلى إثيوبيا حيث التقى حينها نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، دمقي مكونن.

وتأسست العلاقات الدبلوماسية بين إثيوبيا وإسرائيل عام 1992، ولأديس أبابا سفارة في تل أبيب، كما افتتحت الأخيرة سفارة في أديس أبابا.