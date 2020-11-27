شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 27,543 إصابة جديدة بـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو: «رويترز»

سجلت روسيا زيادة قياسية في الإصابات بفيروس «كورونا» بلغت 27,543 إصابة، الجمعة، بينها 7918 في العاصمة موسكو، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و215,533.

كما سجلت السلطات 496 وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مما يرفع الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 38,558.

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