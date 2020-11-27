شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأسترالي يطرد جنوداً متهمين بالتورط في «جرائم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني: «أ ف ب»

أعلن الجيش الأسترالي، الجمعة، أنه طرد 13 جندياً على إثر تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان، يمكن أن تشكل جرائم حرب.

وقال قائد الجيش ريك بور، إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم الذي سيتم خلال أسبوعين، ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه.

وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان، أن وحدات النخبة في القوات الخاصة «قتلت بشكل غير قانوني» 39 مدنياً وسجيناً أفغانياً على الأقل، لا سيما في عمليات إعدام تعسفية كانت من شعائر تدريب المجندين الجدد.

ودعا التقرير إلى إحالة 19 شخصاً إلى الشرطة الفيدرالية الأسترالية، ودفع تعويضات لأسر الضحايا، كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل الجيش.

وأكد بور حق الجنود المعنيين في محاكمة عادلة. وقال: «نحن جميعاً مصممون على تعلم الدروس من التحقيق، وجعل الجيش يخرج أقوى وأكثر كفاءة وفاعلية». وأضاف أنه «ستتم دراسة كل حالة، ووضع كل جندي على حدة».