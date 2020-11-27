شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب ينعى الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الحقوقى الراحل حافظ أبو سعدة المحامى بالنقض، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وتقدم عبد العال، بخالص العزاء لأسرة الراحل، متمنين أن يتغمده الله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

كانت قد أعلنت المحامية بالنقض، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، نهاد أبو القمصان، وفاة زوجها الحقوقى، حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن عمر ناهز 55 عاما، حيث كتبت على حسابها على فيس بوك: "حب عمرى وأبو أولادى وأعظم راجل شفته وعشت معاه وطول عمرى مسنودة عليه، الدكتور حافظ أبو سعدة المحامي والمناضل الحقوقى.. لبى نداء ربه.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ادعو له.. وادعولنا".

كان حافظ أبو سعدة قد أصيب بفيروس كورونا، ونقل إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج، وقال حافظ أبو سعدة فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "أنا الحمدالله حالتي بتتحسن وجايه علي العلاج ربنا يتمها بالخير".