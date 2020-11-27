شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط "الأعلى للإعلام" لتغطية نهائى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام و وزارة الشباب والرياضة،مبادرة "مصر أولا.. لا للتعصب"، وذلك فى إطار الاستعداد للمواجهة التاريخية التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى حدث غير مسبوق بالقارة السمراء بأن يصل فريقان من نفس الدولة إلى المباراة النهائية، والتى من المقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، لتضمن مصر اللقب القارى بعد غياب استمر لـ7 سنوات كاملة، حيث وصل الأهلى والزمالك إلى النهائى أكثر من مرة، لكن لم يتوج أى منهما باللقب منذ آخر تتويج فى عام 2013 لصالح الأهلى.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال، وتطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى، أو اللجوء إلى الاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير.

كما ناشد المجلس كافة وسائل الإعلام، بأن تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم فى إخراج هذا اليوم فى أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.