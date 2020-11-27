البنك العربي الإفريقي الدولي مستشار مالي ومدير إصدار سندات توريق "بالم هيلز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أدار البنك العربي الأفريقي الدولي، المستشار المالي ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب ودور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب الخاص بالإصدار التاسع لسندات توريق الشركة المصرية للتوريق لمجموعة شركات بالم هيلز بقيمة 1.6 مليار جنيه.

وأشار البنك في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه أكبر عملية توريق لمجموعة شركات بالم هيلز بالاشتراك مع سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبالتعاون مع كلاً من البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المتحد في ضمان تغطية الاكتتاب.

وأوضح البنك أن شهدت تلك العملية تعاوناً كبيراً بين كافة أطراف العملية، حيث تم التوقيع في النصف الثاني من شهر نوفمبر 2020.

وقال شريف علوي، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الافريقى الدولى: "تأتي صدارة العربي الافريقي من خبرته فى تقديم حلول تمويلية متكاملة و أيضاً دوره الريادي في تنويع إصدار أدوات التمويل بالسوق المصري.

وأشار إلى أن تأتي هذه المهمة تجسيدا لإيمانهم بأهمية دعم قطاع التطوير العقاري لما له من تأثير مباشر على ازدهار الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، لذا يحرص دائماً على العمل مع أكبر وأنجح الشركات في ذلك القطاع مثل مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير والتى تعد إحدى شركاء النجاح لما يجمعنا بها من علاقات استراتيجية طويلة الأجل.

و أضافت أن -ALCمكتب على الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للعملية ومكتب محمد هلال Grant Thornton قام بدور مراقب الحسابات، وقد حصل الإصدار على تصنيف ائتماني (AA+,AA,A) وفقاً لشركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين.

ويأتي هذا الإصدار في ظل الصعوبات المحيطة بالقطاع نظراً لانتشار جائحة الكورونا هذا وقد لاقى الإصدار سالف الذكر دعماً من جميع أطراف العملية وعلى رأسهم الهيئة العامة للرقابة المالية التي قدمت كل سبل التعاون لإنجاح تلك الإصدار.

وتعد تلك العملية هي التعاون الخامس بين كل من البنك العربي الافريقي الدولي ومجموعة شركات بالم هيلز والذي يؤكد دعم البنك المستمر لمجموعة شركات بالم هيلز، بحسب البيان.

كما تعد مجموعة شركات بالم هيلز للتعمير واحدة من أكبر الشركات الرائدة في قطاع التنمية العقارية بالسوق المصري والتي تتنوع مشروعاتها بمناطق شرق وغرب القاهرة، الإسكندرية، السخنة والساحل الشمالي.