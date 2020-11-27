قتل أستاذ فرنسي بعد عرضه رسوما مسيئة للنبي محمد..القضاء الفرنسي يوجّه تهما لـ4 تلاميذ

أفاد مصدر قضائي، اليوم الخميس، أن السلطات القضائية الفرنسية وجّهت الاتهام إلى 4 تلاميذ في التحقيق حول قتل المدرّس سامويل باتي الذي قطع رأسه في 16 أكتوبر قرب باريس على خلفية عرض رسوما كاريكاتورية مسيئة الى الرسول محمد على تلاميذه.

وسبق أن وجّه الاتهام إلى تلميذين آخرين بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" بعيد وقوع الحادث.

ويلاحق أربعة من هؤلاء القاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 عاما بتهمة "التواطؤ في عملية اغتيال إرهابية" للاشتباه في أنهم دلّوا الإرهابي الروسي الشيشاني المتطرّف عبدالله أنزوروف إلى الضحية أمام مدرستهم في كونفلان سانت أونورين، وفقا لفرانس برس.

وأضافت الوكالة أنّ القاصر الرابع وجّهت إليها تهمة "الوشاية المغرضة" وهي ابنة إبراهيم شنينة الذي كان وراء "حملة كراهية" ضدّ باتي عبر الأنترنت.

وكالات