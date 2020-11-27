فنزويلا تحكم بالسجن على 6 أمريكيين عاملين بمجال النفط

أصدرت محكمة فنزويلية، حكما بالسجن لفترات تتراوح بين 8 أعوام و13 عاما، على 6 مديرين تنفيذيين نفطيين أمريكيين بارتكاب مخططات فساد في إحدى شركات النفط الفنزولية المملوكة للدولة.

وتأتي الأحكام الصادرة بحقهم بعد أقل من أسبوع من دعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى "الإفراج غير المشروط" عنهم وإعادتهم إلى الولايات المتحدة.



وذكرت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة- أن المديرين الستة احتجزوا لمدة ثلاث سنوات في فنزويلا، وأدانهم القاضي بتهم الفساد.



وحُكم على خوسيه بيريرا، الذي كان الرئيس المؤقت للشركة، وقت إلقاء

القبض عليه، بالسجن لمدة 13 عاما و7 أشهر، بينما حُكم على الرؤساء التنفيذيين الخمسة الآخرين بالسجن 8 سنوات و10 أشهر، بحسب بيان صادر عن المحكمة العليا في فنزويلا.



يشار إلى أنه جرى استدراج المتهمين إلى فنزويلا قبل ثلاث سنوات لحضور اجتماع عمل، وتم القبض عليهم بتهم الفساد في 21 نوفمبر2017.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 110 آلاف و611 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1232 حالة وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وذكرت إحصاءات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية - وفقا لقناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة - أن إجمالي حصيلة الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 12 مليونا و883 ألفا و264 إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 263 ألفا و455 حالة وفاة.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتّحدة الأمريكية، سجلت أكثر من 2400 حالة وفاة من جرّاء إصاباتهم بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من ستة شهور.

أظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنّه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء