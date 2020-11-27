سيف اليزيد - اليوم 12:24 جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا عربي ودولي ع+ ع- أعلن الصندوق السيادي الروسي، اليوم الجمعة، إبرام اتفاق مع مجموعة «هيتيرو» الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من مائة مليون جرعة سنوية من لقاح «سبوتنيك-في» الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان «وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند» مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في «مطلع 2021». المصدر: وكالات

كانت هذه تفاصيل خبر الهند ستنتج أكثر من 100 مليون جرعة من لقاح «سبوتنيك -V» لـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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