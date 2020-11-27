فرنسا تسجل أكثر من مليوني إصابة بـ«كورونا» و51041 وفاة

سيف اليزيد - اليوم 11:12 من فرنسا عربي ودولي ع+ ع- وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 24ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأميركية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 51 ألفا و41.

وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض «كوفيد19-» الذي يسببه الفيروس 163 ألفا و814 حتى صباح الجمعة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 44 أسبوعا.



المصدر: وكالات

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