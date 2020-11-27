روسيا توافق على إنتاج لقاح «سبوتنيك -V» بالهند

سيف اليزيد - اتفق صندوق الثروة السيادية الروسي وشركة هيتيرو الهندية للمنتجات الدوائية على إنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنوياً من لقاح «سبوتنيك في» المضاد لكوفيد-19 في الهند، وفقا لبيان على حساب «سبوتنيك في» على تويتر اليوم الجمعة.

وجاء في البيان أن هيتيرو وصندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يدعم اللقاح ويسوّقه عالميا يعتزمان البدء في إنتاج «سبوتنيك في» بالهند في بداية 2021.

وذكر البيان أن تجارب المرحلتين الثانية والثالثة جارية بالهند.

وكانت مختبرات دكتور ريدي المصنعة للأدوية قد توقعت الانتهاء من تجارب المرحلة الأخيرة مبكراً ربما في مارس 2021.

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