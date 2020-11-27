باكستان تسجل 3113 إصابة جديدة بـ«كورونا» و54 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت باكستان تسجيل 54 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، بسبب فيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 7897 حتى اليوم الجمعة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 3113 حالة إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين إلى 389 ألفا و311، حسبما ذكرت صحيفة «ذا نيشن» الباكستانية اليوم الجمعة.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الوباء.

وأجرت باكستان حتى الآن خمسة ملايين و386 ألفا و916 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، و43 ألفا و214 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 335 ألفا و881 مريضا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2112 مريضا في حالة حرجة.

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