الهند توافق على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح “سبوتنيك-في”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:17 صباحاً - منذ 42 دقيقة

يترقب العالم لقاح كورونا بداية العام المقبل بحذر وترقب. وعلى الأثر، وافقت المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة داخل الهند.

وأعلن الصندوق السيادي الروسي إبرام اتفاق مع مجموعة “هيتيرو” الهندية للأدوية لإنتاج أكثر من مئة مليون جرعة سنوية من لقاح “سبوتنيك-في” الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال الصندوق السيادي الذي مول تطوير اللقاح في بيان: “وافقت هيتيرو، إحدى المجموعات الرئيسية الهندية المصنعة للأدوية الجنيسة، على إنتاج أكثر من مئة مليون جرعة (من سبوتنيك-في) في العام داخل الهند”، مشيرا إلى أن عملية إنتاج اللقاح ستبدأ في مطلع 2021.

وفور الإعلان عن “أخبار سارة” بخصوص التجارب على لقاحات فيروس كورونا، سارعت دول عربية للإفصاح عن خططها في الحصول عليه. وبمساع حثيثة، تسابق حكومات عربية الزمن لتوفير اللقاحات، وسط ترقب شعوبها، ومخاوف عالمية من موجات أكثر شراسة، إذ أعلنت 14 دولة أنها بصدد شرائه.

والأسبوع الماضي، أعلنت “فايزر” (Pfizer) وشريكتها الألمانية “بيونتك” (BioNTech)، أن اللقاح المرشح فعال بنسبة 95 بالمئة، مؤكدة إنتاج 50 مليون جرعة العام الحالي.

بعدها بأيام، قالت شركة “مودرنا” الأمريكية، إن النتائج الأولية للقاح “أثبتت فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة”، كاشفة عن خطط لإنتاج 20 مليون جرعة هذا العام.