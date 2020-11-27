شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 24ر2 مليون والوفيات 51041 والان نبدء بالتفاصيل

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 24ر2 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 51 ألفا و41 . وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد19-" الذي يسببه الفيروس 163 ألفا و814 حتى صباح الجمعة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 44 أسبوعا.