شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين مزارعين والشرطة الهندية بعد احتجاجات على قوانين زراعية والان نبدء بالتفاصيل

اشتبك آلاف المزارعين الهنود مع الشرطة اليوم الجمعة أثناء مسيرة إلى العاصمة دلهي احتجاجا على قوانين جديدة تهدف لتحرير عمليات الشراء ويرون أنها ستتركهم عرضة لاستغلال الشركات الكبرى.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في بعض مناطق ضواحي دلهي واستخدمت مدافع المياه عند نقاط الدخول لمنع المزارعين من التوجه إلى وسط المدينة.

وعرض التلفزيون لقطات تظهر تصاعد أعمدة من الدخان وأناسا يرشقون رجال الشرطة بالحجارة فيما يحاول الآلاف اجتياز الحواجز وهم يلوحون بأعلام ويحملون عصيا. واستقل البعض جرارات بالقرب من الحواجز.

وبموجب القوانين الجديدة التي تم سنها في سبتمبر ووصفها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأنها حاسمة لقطاع الزراعة يكون للمزارعين حرية بيع منتجاتهم في أي مكان بما في ذلك الشركات الكبرى بدلا من أسواق الجملة الخاضعة لتنظيمات الحكومة حيث كان المزارعون يضمنون وجود حد أدنى لسعر الشراء.

وعارضت عدة منظمات للمزارعين القانون الجديد وقالت إنه لن يترك سوى هامش مساومة بسيط لصغار المزارعين، كما عبرت عن خوفها من أن تلغي الحكومة في نهاية المطاف دعم أسعار القمح والأرز.

وتقول الحكومة إنها لا تعتزم إلغاء أسواق الجملة.