العراق يشهد أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية الأسبوع المقبل

أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الجمعة توقعاتها بشأن حالة الطقس في العراق خلال الأسبوع المقبل، متوقعة هطول أمطار غزيرة وهبوب عواصف رعدية.

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