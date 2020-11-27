الجيش الإثيوبي يغلق الطرق الرئيسية المؤدية إلى السودان لمنع مقاتلي تيجراي من الفرار

أغلق الجيش الإثيوبي إحدى الطرق الرئيسية المؤدية إلى السودان ومنع الفارين من النزاع في تيغراي من عبور الحدود، بحسب ما أفاد اللاجئون الذين وصلوا الخميس إلى شرق السودان وفقا لسكاي نيوز .

ووبحسب سكاي نيوز ، فقد عبر أكثر من 40 ألف لاجئ من إثيوبيا إلى السودان منذ اندلاع النزاع في 4 نوفمبر بين القوات الفدرالية وقادة الحزب الحاكم في إقليم تيغراي.

وقال تسفاي برهانو الذي وصل لتوه إلى نقطة عبور لوغدي إن "الجيش الإثيوبي قطع الطريق المؤدية إلى الحدود السودانية" في حميرة، على بعد حوالي 20 كيلومتراً من الحدود.

وقال لوكالة فرانس برس إن "من يسعون للوصول إلى السودان يجب أن يتجنبوا الطريق الرئيسي ويمروا عبر الحقول دون أن يراهم الجنود".

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس في الموقع الخميس أن المركز الحدودي كان شاغرا ولم ير أي جنود إثيوبيين، مضيفا أن نحو عشرة لاجئين كانوا يعبرون الحدود في ذلك الوقت.

وانخفض عدد اللاجئين الإثيوبيين الواصلين إلى السودان بشكل حاد في الأسبوع الماضي وفقًا للأرقام الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.

وقالت المفوضية التابعة للأمم المتحدة إن 718 لاجئاً وصلوا الأربعاء مقارنة بـ 3813 السبت.