الانتخابات الأمريكية: ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صدق المجمع الانتخابي على فوز بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (بي بي سي):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيغادر البيت الأبيض إذا أعلن المجمع الانتخابي فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتعد هذه التصريحات أقرب إقرار من جانب ترامب بخسارة الانتخابات التي أجريت في 3 نوفمبر.

لكن الرئيس الأمريكي كرر مزاعمه، التي لا أساس لها، بشأن وقوع "تزوير" خلال عملية التصويت.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في الرابع عشر من ديسمبر لتأكيد الفائز في السباق الرئاسي.

وفي حديثه إلى الصحفيين بمناسبة عطلة عيد الشكر، قال ترامب إنه إذا تم تأكيد فوز بايدن من قبل المجمع الانتخابي، فإنه سيغادر البيت الأبيض.

لكن ترامب قال إنه من الصعب عليه الإقرار بخسارته لصالح بايدن في ظل الظروف الحالية، ورفض الإفصاح عما إذا كان سيحضر حفل تنصيب بايدن.

وأصرّ ترامب على أن "هذه الانتخابات شهدت عمليات تزوير"، بينما لم يقدم أي دليل ملموس على مثل هذه المخالفات في التصويت.

ومن المنتظر أن الرئيس المنتخب اليمين في 20 يناير.

وقبل أيام وافق ترامب على بدء الانتقال الرسمي للسلطة. ويمكن لبايدن حاليا التواصل مع كبار المسؤولين الحكوميين والحصول على ملايين الدولارات من الأموال العامة خلال المرحلة الانتقالية.