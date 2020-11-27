محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
أعلنت محافظة المنوفية، عن افتتاح أول سينما في مدينة السادات، بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.
وثمّن محافظ المنوفية الدور الثقافي للمشروع في زيادة وعي المواطنين، والاهتمام بوسائل الترفيه.
وقال وكيل وزارة الثقافة في المنوفية، أحمد فوزي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن القاعة من المقرر استخدامها سينما ومسرح في آنٍ واحد، إذ جُهزت شاشة السينما بطريقة يُمكن رفعها وإتاحة المكان ليكون مسرحًا، لإقامة الحفلات الثقافية والعروض المسرحية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. افتتاح أول سينما ومسرح في مدينة السادات بالمنوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.