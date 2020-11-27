محمد اسماعيل - القاهرة - الكويت - (أ ش أ):

كشفت مصادر كويتية مسؤولة، عن اعتزام شركة الخطوط الجوية الكويتية، عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)؛ للتنسيق وبحث الآلية المناسبة لعودة الوافدين من الدول المحظورة الـ 34، فضلا عن الخطة النهائية لعودة العمالة المنزلية.

وأوضحت المصادر - في تصريح اليوم الجمعة - أن المناقشات ستشمل التعرف على القيمة الشاملة للحجر المؤسسي لمدة 14 يوما، وتحليل فحص كورونا (PCR)، فضلا عن رحلة العودة إلى الكويت، مشيرة إلى أن الأسعار ستكون في حدود 600 أو 700 دينار للفرد.

وشددت المصادر على أن قرار العودة من الدول المحظورة سيصدره مجلس الوزراء الكويتي؛ بعد استعراض خطة العودة من قبل الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، وشركات الخطوط الجوية، الكويتية وطيران الجزيرة وشركة ناس لخدمات الطيران.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر كويتية: اجتماع تنسيقي لوضع آلية عودة الوافدين من الدول المحظورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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