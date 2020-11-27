فرنسا: إصابات كورونا تصل إلى 2.24 مليون والوفيات 51041

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 2.24 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكورونا في البلاد وصل إلى 51 ألفا و41 . وبلغ عدد المتعافين من الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 163 ألفا و814 حتى صباح الجمعة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل 44 أسبوعا.