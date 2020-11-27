تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل بشعة ضحيتها مستخدمة داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بميسور

اهتزت بلدة أوطاط الحاج، ضواحي ميسور، على وقع جريمة قتل بشعة، ضحيتها شابة تعمل مستخدمة، داخل مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، بإقليم ميسور.

حسب المعطيات المتوفرة، فإن الضحية التي تعمل منظفة داخل المؤسسة المذكورة، وبعد انتهاء من عملها، توجهت كعادتها نحو منزلها، إلا أنها تعرضت إلى الاختطاف، مساء أمس، من طرف شخص مجهول.

وأكدت مصادر “اليوم24″، أن الضحية تعرضت إلى الإعتداء بالضرب والجرح المفضي إلى الموت بعد اغتصابها، وتنكيل بجثتها.

هذا، واستنكرت مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بإقليم بولمان ميسور، هذا الاعتداء، محملة المسؤولية للسلطات الأمنية والمحلية.

وفتحت مصالح الأمنية تحقيق حول الفاجعة، بينما تم نقل الجثة إلى مستودع الأموات.