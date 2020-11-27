نددت المؤسسة الوطنية للمتاحف، اليوم الخميس، بانتحال هوية المؤسسة ورئيسها لاقتناء قطع فنية قديمة وبدائية من تجار أعمال فنية دوليين.
وأوضح بلاغ للمؤسسة أن “المؤسسة تنهي إلى علم الرأي العام الوطني والدولي أن شي يوليي وسو سوليان غوهيد وآدم نيكولاس إلتون قد انتحلوا هوية المؤسسة ورئيسها، مدعين توفرهم على تفويض من المؤسسة لاقتناء قطع فنية قديمة وبدائية من تجار أعمال فنية دوليين”.
وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسة الوطنية للمتاحف تدين هذا الاحتيال وتؤكد أنها لم تفوض قط أي أحد لتمثيلها أو لاقتناء أعمال فنية في الخارج، وأنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء بشأن هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر المؤسسة الوطنية للمتاحف تدين انتحال هوية المؤسسة ورئيسها لاقتناء قطع فنية وتهدد باللجوء الى القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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