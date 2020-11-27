شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران بركان شرقي إندونيسيا بدون تقارير عن قتلى أو مصابين والان نبدء بالتفاصيل

ثار بركان في جزيرة ليمباتا الإندونيسية اليوم الجمعة، حيث قذف الرماد إلى ارتفاع 500 متر في السماء، وفقًا للهيئة الوطنية لأبحاث البراكين.

وقالت الهيئة إن حالة التأهب المتعلقة ببركان ليوتولو لا تزال أعلى بدرجة واحدة عن المستوى الطبيعي، ونصحت السكان بالابتعاد عن دائرة نصف قطرها كيلومترين من فوهة البركان.

ولم ترد تقارير فورية حول وقوع إصابات أو وفيات مرتبطة بثورة البركان. ويبلغ عدد سكان الجزيرة حوالي 100 الف نسمة لكنهم لا يعيشون في المنطقة الخطر للبركان.

وتقع إندونيسيا على ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، ويوجد بها حوالي 128 بركانا نشطا.