شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت ألمانيا الجمعة عتبة المليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ) منذ بداية الوباء، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية. وسجّلت ألمانيا رسميًا حتى يوم الجمعة ما مجموعه 1,006,394 إصابة بالفيروس، 22,806 إصابات اليوم، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 15,586 حالة وفاة، 426 وفاة اليوم حسب المعهد.

كانت هذه تفاصيل خبر عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا يتجاوز المليون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.