كوريا الجنوبية تحبط محاولة اختراق لجارتها الشمالية.. لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت وكالة المخابرات الكورية الجنوبية محاولات لجارتها الشمالية تهدف لاختراق شركات تطور لقاحات فيروس كورونا.
ونقل موقع "نيوز1" الإخباري، الجمعة، عن عضو لجنة المخابرات بالبرلمان، ها تاي-كيونج، إن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو أسماءها لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق.
كانت شركة مايكروسوفت قالت الأسبوع الماضي إن متسللين يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات سبع شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.
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