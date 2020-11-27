كورونا في 24 ساعة| 368 إصابة ونصائح لمشاهدة مباراة القرن.. وأعراض مبهمة للفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 67 من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102268 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

ارتفاع جديد.. الصحة تعلن "بيان كورونا" اليوم الخميس

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تونس: 51 وفاة و1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تسجيل نحو 400 حالة وفاة بفيروس كورونا في سوريا

بريطانيا: تحذير من الإغلاق الصارم الثالث إذا تم كسر القواعد الجديدة