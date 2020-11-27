سيف اليزيد - تجاوزت ألمانيا، اليوم الجمعة، عتبة المليون إصابة مؤكّدة بكوفيد-19 منذ بداية الوباء، بحسب ما أعلن معهد روبرت كوخ للرقابة الصحية.

وسجّلت ألمانيا رسميّاً حتّى اليوم ما مجموعه 1,006,394 إصابة بالفيروس (+22,806 إصابات خلال 24 ساعة)، في حين بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 15,586 (+426) حسب المعهد.

كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تسجل مليون إصابة بـ«كورونا» وأكثر من 15 ألف وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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