شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجل 13563 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فرنسا اليوم 13563 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات إلى 2183660 إصابة. وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان أنه تم تسجيل 339 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في فرنسا إلى 50957 حالة.

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