غدًا.. خبير في جراحة العظام بالمركز الطبي العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الدكتور وجيه موسى، لمناظرة وإجراء جراحات تشوهات وإصابات وأمراض القدم ومفصل الكاحل، في الفترة من (28 نوفمبر - 3 ديسمبر) 2020. وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة (8 ص - 2 م). وأوضح المركز، أنه للتواصل يتم الاتصال على رقم الخط الساخن 16221، والموقع الإلكتروني الرسمي اضغط هنا.​

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