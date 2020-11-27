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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقول إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صدق المجمع الانتخابي على فوز بايدن والان مع التفاصيل
الجمعة 27 نوفمبر 2020
أرشيفية
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.
وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، قال ترامب إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.
ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر كانون الأول كما أن من المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير كانون الثاني.
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