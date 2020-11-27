موجز الخليج 365 الاقتصادي.. بنوك قطر تنهار وأردوغان يبيع تركيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال الاقتصاد على مدار الساعة، وتقدم أهم الأخبار بالقطاع على الصعيدين العربي والدولي.

صدمت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية الدولية، البنوك القطرية بتوقعات خسائرها المتزايدة، نتيجة سياسات نظام "الحمدين".

لم تجد تركيا إلا بيع أجزاء من المؤسسات السيادية لديها، في وقت تعاني فيه أزمة سياسية واقتصادية ومالية ونقدية، عمادها (الليرة).

صُنفت إمارة أبوظبي كواحدة من أبرز 10 مدن مفضلة للوافدين، وفقاً لتقرير إنترنيشن لمدن الوافدين 2020 الذي يصنف 66 مدينة حول العالم.

استمر رهان الأتراك ضد الليرة التركية، وقاموا بشراء الدولار والذهب بمعدلات قياسية، لعدم ثقتهم بتنفيذ وعود أردوغان بالإصلاح الاقتصادي.

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون يقضي بتدشين "صندوق محمد السادس للاستثمار"، في محاولة لتحريك قطاعات الاقتصاد.

تعتزم السنغال الانضمام إلى مبادرة "الجواز اللوجستي العالمي"، التي أطلقتها "دبي" لربط الدول حول العالم وتعزيز التجارة بين بلدان الجنوب.

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر الذي عقد لدورته السابعة في محافظة أصفهان، توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون الاقتصادي بين البلدين وتنذر هذه الاتفاقية بمزيد من التوتر.

تراوح العائد على الاستثمار في أسواق المال الإماراتية بين 6% و32 % على شريحة الأسهم المتداولة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خنق المواطنين برفع أسعار الديزل، ما يزيد الضغوط على الأسر التركية ويغذي نار التضخم المستعرة أساسا.

أنجز صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشروع مركز التوزيع الوطني للكهرباء في غينيا بقيمة بلغت 67.5 مليون درهم، ما يعادل 18.36 مليون دولار.

انضم المركزي الروسي لقائمة المؤسسات الاقتصادية التي تتوقع تأجيل تحالف أوبك+ زيادة إنتاج النفط بسبب تداعيات تفشي جائحة كورونا.

نددت فرنسا بالهجوم الذي شنته المليشيات المسلحة على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة الليبية طرابلس، في وقت سابق هذا الأسبوع.

كشفت منظمة حقوقية بريطانية عن أن الشركات في قطر تسرق مستحقات آلاف العمال المهاجرين ما أدى لتدهور ظروف معيشتهم وجعل بعضهم يتسول الطعام.

تعتزم مجموعة ديزني إلغاء 32 ألف وظيفة في أنشطتها المتعلقة بالمتنزهات الترفيهية بحلول نهاية النصف الأول من سنة 2021.

أطلقت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" سلسلة من الندوات الرقمية الافتراضية تمهيداً لانعقاد أسبوع أبوظبي للاستدامة العام المقبل.

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، الخميس، عن ترسية عقد بـ 1.9 مليار درهم (519 مليون دولار) لتوسيع مشروع مسح جيوفيزيائي.

