شكرا لقرائتكم خبر عن لواء مرتزقة «زينبيون» قصم ظهر «الإرهابي قاني» والان مع التفاصيل
وقاني يعتبر المسؤول لعدة سنوات عن تجنيد مرتزقة للفيلق من أفغانستان وباكستان واهتمامه بشكل خاص بإرسالهم إلى إيران وتدريبهم هناك.
وتشير المصادر إلى أن النظام الإيراني سيتمتع بنفوذ أكبر من شأنه تغيير الموازين العسكرية في المنطقة عقب انسحاب الجيش الأمريكي المتوقع من أفغانستان. وعمل الحرس الثوري الإيراني، الذي يعد اليد الطولى لنظام علي خامنئي في الداخل والخارج، على تأسيس مليشيات من المرتزقة لخدمة أهداف النظام وحلفائه في سورية والعراق واليمن ومناطق أخرى. وكان لواء «زينبيون» من أبرز المليشيات التي تأسست بحجة حماية بعض المواقع الدينية في العاصمة السورية دمشق منذ اندلاع الأحداث في 2011. وتحوّل لواء «زينبيون»، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 2012، إلى أكثر من أداة لتعزيز نفوذ طهران في سورية ومناطق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بل جعلته إيران «قنبلة موقوتة» قابلة للانفجار في قلب الجارة باكستان متعددة الطوائف التي لا ترتبط بعلاقات وثيقة مع النظام الإيراني. ولا يتوانى النظام الإيراني عن استخدام مليشياته في زعزعة استقرار بلدان مجاورة لتحقيق أهداف إستراتيجية وأيديولوجية، وتحوّل لواء «زينبيون»، الذي أسسه الحرس الثوري الإيراني عام 2012 من مقاتلين باكستانيين في سورية إلى ورقة ضغط مباشرة على السلطات الباكستانية بعد انتهاء دورهم وعودة عدد كبير منهم إلى بلدهم. لواء مرتزقة «زينبيون» يتقهقر.. قصم ظهر «الإرهابي قاني».
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