شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: أمن مصر القومي مرتبط بأمن الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي

جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الخميس، تأكيده ارتباط أمن مصر القومي بأمن دول الخليج، مشيداً بالسياسة الكويتية الرصينة في مواجهة التحديات الإقليمية التي تواجهها الأمة العربية.

وتسلم السيسي رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت خلال استقباله الدكتور أحمد ناصر الصباح وزير الخارجية الكويتي تضمنت تأكيد اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية إن الرئيس المصري أكد خلال اللقاء حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الصعد، إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية، في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 والكويت 2035، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائماً كانت سباقة إلى التعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصة بمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت وهو الدور الممتد حتى الآن على المستويين الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين.

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصة في سوريا والعراق.

وثمَّن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيداً بحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

من جانب آخر، عقد مجلس الوزراء الكويتي اجتماعاً استثنائياً، الخميس، عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح الخالد، قرر خلاله منع أي تجمع خارج مواقع الانتخابات المزمع إجراؤها يوم 5 ديسمبر المقبل، ومنع الاحتفالات بعد إعلان النتائج والالتزام الصارم بالاشتراطات الوقائية لوزارة لصحة بشأن الانتخابات البرلمانية وبالأخص منع دخول من لا يلتزم بارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة، والحفاظ على اشتراطات التباعد الجسدي، وتشديد إجراءات التطهير والتهوية في مواقع الانتخابات.