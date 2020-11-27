برلمانية عن فوز هالة السعيد بجائزة أفضل وزيرة عربية: فخر للمرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

هنأت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمناسبة تكريمها كأفضل وزيرة في العالم العربى، لجائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى، مؤكدة أن هذا التكريم عن جدارة واستحقاق.

وأضافت "درويش"، فى بيان اليوم الخميس، أن هذا التكريم هو تكريم للدولة المصرية، وللمرأة بصفة عامة، وخاصة بالدور الكبير الذى تقوم به المرأة خلال السنوات الماضية تحت مساندة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أهتم بالمرأة وأعاد لها مكانتها وثقتها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن هذا التكريم يؤكد على أهمية المرأة ودورها في تطوير وتقدم وازدهار الدول.

وحصلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأربعاء، على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية.

وتولت السعيد حقيبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري منذ 16 فبراير 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمرت في المنصب بوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، وتعد أحد الشخصيات المصرفية النسائية المعروفة، حيث قادت المعهد المصرفي المصري وهو الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري لمدة ثمان سنوات حصل خلالها المعهد على الاعتماد الدولي.