حكمت إحدى المحاكم الإيطالية بغرامة قدرها 10 آلاف يورو على مدير محل تجاري بعد إدانته بسوء التعامل مع قطة، وفق ما ذكره موقع "العين الإخبارية".
وجاء الحكم بالغرامة إثر واقعة جرت في جوان الماضي، حيث كان مدير محل تجاري يقود سيارته من ساحة أرميرينا في مدينة إينّا بجزرة صقلية، غاضباً للغاية لأن قطة صغيرة، لجأت إلى مقصورة محرّك سيارته، فركلها بعنف شديد ما أدى إلى كسر مخلبها.
وبعد توثيق شهادة أحد المواطنين، أبلغ السكرتير الوطني للحزب الأوروبي لحقوق الحيوان (Pae)، إنريكو ريتزي، الشرطة، لتصدر محكمة "إينا" مؤخرا حكما بتغريمه بـ10 آلاف يورو.
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة ايطالية تغرّم مدير محل تجاري بـ 10 آلاف يورو لاساءته معاملة قطّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.