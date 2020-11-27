بايدن يعد الأميركيين بـ«عودة الحياة إلى طبيعتها»

سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد، وكالات)

ناشد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأميركيين باتخاذ خطوات للحفاظ على سلامتهم في ظل تزايد إصابات «كوفيد-19»، كما تعهد مجدداً بجعل مكافحة الجائحة أولوية قصوى عند تولي المنصب رسميا في يناير، قائلاً: «ستعود الحياة إلى طبيعتها.. أعدكم بذلك».

وحث الأميركيين على التخلي عن التجمعات العائلية، واستخدام الأقنعة الواقية والحفاظ على التباعد الجسدي، في احتفالات «عيد الشكر».

يأتي ذلك، في ما يعتزم بايدن الإعلان عن فريقه الاقتصادي الأسبوع المقبل، حسبما أكدت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات في فريق الرئيس المنتخب.

وقال: «أؤمن دوماً بأنكم جديرون بسماع الحقيقة من الرئيس.. علينا إبطاء انتشار فيروس كورونا المستجد، وندين بذلك للأطباء والممرضين والعاملين بالخطوط الأمامية، كما ندين بذلك لمواطنينا».

وأضاف بايدن: «أعلم أننا سنهزم هذا الفيروس وسنفعل ذلك»، مع اعترافه بشعور الأميركيين بوطأة الجائحة. وقال: «ستعود الحياة إلى طبيعتها.. أعدكم بذلك، وسيحدث هذا، ولن يستمر الوضع كذلك للأبد». وكان بايدن تعهد بجعل القضاء على «كوفيد-19» أولوية قصوى بعد تولي الرئاسة في 20 يناير، متهماً الرئيس الحالي دونالد ترامب خلال الحملة الانتخابية بإثارة الذعر، والاستسلام في مواجهة هذه الأزمة، التي تهدد الصحة العامة.

وقال بايدن: «إذا نظرتم إلى تاريخنا سترون أن روح الأمة تجلت في أصعب الظروف، والآن نجد أنفسنا مرة أخرى في مواجهة شتاء قاس طويل».

ومنذ فوزه في انتخابات الثالث من نوفمبر، يدعو بايدن إلى التماسك الوطني والمصالحة بعد انتهاء ولاية ترامب المضطربة، فيما لا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الاعتراف بالهزيمة ويسوق مزاعم غير صحيحة بأن الانتخابات سرقت.

وحث مسؤولو الصحة العامة الأميركيين على البقاء في منازلهم، وتجنب التجمعات الكبيرة التي قد تساهم في انتشار المرض. وتوفي أكثر من 260 ألف أميركي بسبب كوفيد-19، فيما تجاوزت محصلة الوفيات اليومية أمس الأول الألفين لأول مرة منذ مايو.

ومن جانبها، قالت كيت بيدينجفيلد مديرة الاتصالات في فريق بايدن: إنه يعتزم الإعلان الأسبوع المقبل عن الشخصيات التي اختارها لشغل مناصب أساسية في إدارته بما يشمل فريقه الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يضم هذا الفريق جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» السابقة في منصب وزيرة الخزانة.

ويوم الاثنين أعطت إدارة ترامب الضوء الأخضر للانتقال الرسمي للسلطة، رغم استمرار الطعن على نتائج الانتخابات بإطلاق مزاعم لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات. وقالت بيدينجفيلد: «من المتوقع أن يتلقى بايدن أول إفادة يومية بشأن الاستخبارات للرئيس يوم الاثنين المقبل».

لكن بعد ثلاثة أيام على إعطائه الضوء الأخضر لعملية انتقال السلطة إلى جو بايدن، استمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في امتناعه عن الإقرار بهزيمته، ملغياً في اللحظة الأخيرة رحلةً إلى بنسلفانيا، في خطوة عززت الصورة الفوضوية لنهاية ولايته.

وواحدةً تلو الأخرى، تواصل الولايات الأساسية تصديق النتائج لصالح خصمه، فيما تفشل شكاوى فريق ترامب القضائية في إعطاء نتيجة، مع رفض القضاة لها لافتقارها إلى أساس.

ومرّ أسبوعان على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المنتهية ولايته يرفض الاعتراف علناً بالهزيمة، رغم أن عليه تسليم السلطة في 20 يناير.

ولم يتبين حصول أي عمليات تزوير هائلة خلال الانتخابات.

ويبدو ترامب معزولاً أكثر فأكثر داخل معسكره الجمهوري، وحتى في كبرى وسائل الإعلام المحافظة، في سياق «معركته» للطعن بالنتائج الرسمية.

وفيما كان يستعد للسفر مساء أمس، أبلغ الفريق الصحافي المرافق للرئيس بأن الرحلة إلى بنسلفانيا قد ألغيت.

وأثيرت تكهنات حول طبيعة هذه الرحلة الأولى للرئيس خارج واشنطن منذ الانتخابات. وتوقع البعض إعلاناً محتملاً للترشح لانتخابات عام 2024.

ومن جانبه، دعا بايدن، في كلمة ألقاها في مدينته ويلمينجتون بمناسبة عيد الشكر، إلى احترام نتيجة الانتخابات الرئاسية.