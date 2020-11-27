مصادر لـ«الاتحاد»: خلافات حول آلية اختيار المرشحين لرئاسة البرلمان الليبي

سيف اليزيد - حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

كشفت مصادر برلمانية ليبية لـ«الاتحاد» عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس المجتمعين في مدينة طنجة المغربية، مشيرةً إلى رفض عدد من النواب لاختيار أي من نواب طرابلس أو مصراتة في هيئة رئاسة مجلس النواب المزمع عقد جلسة مرتقبة له في مدينة غدامس جنوب غرب البلاد.

وأكدت مصادر ليبية مشاركة في اجتماعات طنجة رفضت الإفصاح عن هويتها، تمسك التيار الوطني داخل المجلس بإسناد الرئاسة إلى نائب عن المنطقة الشرقية ويُعين نائبان أحدهما من المنطقة الجنوبية والآخر من المنطقة الغربية شريطة ألا يكون من مدينتي طرابلس أو مصراتة.

وأشارت المصادر لوجود خلافات عميقة بين النواب حول النقطة الخاصة بالشخصيات المزمع ترشيحها في هيئة الرئاسة، لافتة إلى وجود توافق على استبدال رئيس البرلمان عقيلة صالح ونائبيه على أن يتم اختيار هيئة رئاسة جديدة بنفس آلية الانتخاب التي تمت عام 2014.

ولفتت المصادر الليبية إلى وجود تخوف كبير لدى أعضاء مجلس النواب الليبي من التيار الوطني خشية مما وصفته بـ«اختطاف» نواب طرابلس ومصراتة للبرلمان خلال الفترة المقبلة لتمرير قرارات تخدم أطرافاً وتيارات سياسية، مؤكدةً أن هذا التحرك يهدد بنسف مجلس النواب بشكل كامل وخلق فراغ تشريعي في ليبيا.

عسكرياً، وصلت ثلاث طائرات شحن عسكرية تركية إلى غرب ليبيا.

وكشفت مواقع عسكرية متخصصة في تتبع حركة الطيران أمس، عن وصول طائرات الشحن التركية من أنقرة لقاعدتي «مصراتة» و«الوطية» غرب البلاد.

وكثفت طائرات الشحن العسكرية التركية من رحلاتها خلال الأيام الماضية تزامناً مع الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى طرابلس ومصراتة، فضلاً عن التحركات التي تقوم بها ميليشيات حكومة «الوفاق» في المنطقة الوسطى.

ومن جانبه، استنكر رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الليبي طلال الميهوب صمت بعثة الأمم المتحدة على الخرق التركي المتواصل واللامحدود لاتفاقيات جنيف بمواصلتها إمداد المليشيات بالسلاح والذخائر.

وأكد الميهوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن كل ما يخرق الأجواء الليبية هو هدف مشروع للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الجيش الليبي له مشروعية محاربة الإرهاب والتطرف ومموليه، محذراً من استمرار خروقات نقل الأسلحة التركية لليبيا، والتي ستؤثر سلباً على المسارات التفاوضية لحل الأزمة.

وطالب رئيس الكتلة الوطنية في المجلس الأعلى للدولة والمعارضة لتيار «الإخوان» ناجي مختار في تصريحات لـ«الاتحاد» بضرورة أن تلعب الدول العربية دوراً أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية.

وتعليقاً على استمرار نقل الأسلحة التركية إلى ليبيا، قال رئيس مؤسسة «سلفيوم للأبحاث» جمال شلوف إن استمرار الجسر الجوي العسكري التركي تحدٍّ من أنقرة لكل رعاة الحل السلمي بكافة المسارات في ليبيا، مضيفاً «هذا ليس انتهاكاً للاتفاق العسكري الموقع في جنيف والذي يحظى بتأييد مجلس الأمن وحسب بل هو أيضاً إصرار على استمرار الفوضى ورفض للسلام والحل السياسي في ليبيا»، وأكد شلوف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن «انتهاء الفوضى وحلول السلام والاستقرار والمضي نحو الانتخابات في ليبيا يعني انتهاء التيار الإخواني الذي يحقق نظام أردوغان عبره النهب الممنهج لثروات ليبيا».