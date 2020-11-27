السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد، وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.

وأشاد السيسي خلال استقباله، أمس، وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، بالسياسة الكويتية الرشيدة والرصينة في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة إلى جانب تبادل الخبرات وتعميق العلاقات التنموية في ضوء اشتراك الدولتين في رؤية التنمية المستدامة، مما يوفر مساحة إضافية للتعاون بين البلدين.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحفي بأن وزير الخارجية الكويتي نقل إلى الرئيس المصري رسالة من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تضمنت التأكيد على اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الكويت على تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق مع مصر بشكل منتظم إزاء مختلف القضايا، خاصةً في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي.

كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن مصر دائماً ما كانت سباقة بالتعاون والبناء والخير في كل محيطها الإقليمي، خاصةً لمنطقة الخليج والأمة العربية بأسرها، معرباً عن التقدير لدور مصر التاريخي تجاه دولة الكويت، وهو الدور الممتد حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي من خلال التأثير البناء للجالية المصرية داخل المجتمع الكويتي جنباً إلى جنب مع أشقائهم الكويتيين. وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، خاصةً في سوريا والعراق. وثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.

وكان وزير الخارجية الكويتي وصل في وقت سابق أمس، إلى القاهرة قادماً من الكويت في زيارة قصيرة لمصر تستغرق عدة ساعات.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال استقباله أمس، وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة سعدون، حرص بلاده على التعاون مع العراق في كافة المجالات خاصة الشق العسكري.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي أشار خلال اللقاء إلى ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق ودعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية ويحافظ على أمنه واستقراره ويحقق التقدم والازدهار لشعبه. وأضاف أن سعدون أعرب من جانبه عن تطلع العراق لتعزيز أطر التعاون مع مصر خاصة بعد نجاحها في أن تصبح نموذجاً ملهماً يحتذى به في منطقة تعاني من الأزمات والاضطرابات رغم ما تفرضه تلك الظروف الضاغطة من تحديات جسيمة.

كما أعرب سعدون عن تقدير العراق حكومةً وشعباً للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.