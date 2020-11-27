الجيش السوري يمشط البادية بحثاً عن عناصر «داعش»

سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

واصلت قوات الجيش السوري مدعومة بسلاح الجو، تمشيط مناطق في البادية السورية والبحث عن خلايا تنظيم «داعش» الإرهابي انطلاقاً من باديتي دير الزور الغربية والرقة وصولاً إلى باديتي حمص وحماة.

ونفذت الطائرات الحربية الروسية أكثر من 16 غارة جوية استهدفت مناطق يتواجد فيها تنظيم «داعش» في ريف حماة الشرقي وبادية الرقة. وتحاول فرق الهندسة التابعة للجيش البحث عن الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها عناصر التنظيم الإرهابي لاستهداف مجموعات المشاة على الطرقات وفي أماكن وعرة. ووثّق المرصد السوري، مقتل عنصرين وإصابة آخرين من الجيش جراء هجوم لـ«داعش» على مواقعهم في ريف حماة الشرقي.

ورصد مقتل مواطن من أبناء ريف إدلب الغربي وإصابة امرأة جراء وقوف سيارة ركاب عائدة من لبنان في منطقة اشتباكات بين عناصر تنظيم «داعش» والجيش السوري في ريف السلمية الشرقي.

إلى ذلك، قتل 19 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل أمس، في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ورجّح المرصد أن تكون طائرات إسرائيلية شنّت الغارات التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي. والقتلى جميعهم من الجنسية الباكستانية، وفق المرصد.

وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي البوكمال والميادين في ريف دير الزور الشرقي لنفوذ إيراني، عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب قوات النظام السوري.

وليست المرة الأولى التي تُستهدف فيها مناطق في دير الزور، إذ أحصى المرصد مقتل 14 مسلحاً موالياً لإيران من العراقيين والأفغان مساء السبت في قصف جوي أيضاً طال الريف الشرقي.

وأفاد الإعلام الرسمي السوري ليل الثلاثاء الأربعاء عن ضربات إسرائيلية استهدفت موقعين عسكريين في سوريا، تسببت إحداها بمقتل 8 مقاتلين موالين لإيران جنوب دمشق، وفق المرصد. وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لميليشيات «حزب الله» اللبناني.

ونادراً ما تؤكد إسرائيل تنفيذ هذه الضربات، إلا أنها تكرّر أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

إلا أن الجيش الإسرائيلي أعلن الأسبوع الماضي أن مقاتلاته قصفت أهدافاً عسكرية لفيلق القدس وللجيش السوري، في ما اعتبره رداً بعد العثور على عبوات ناسفة على طول الحدود الشمالية. وأوقع القصف وفق المرصد، 10 قتلى بينهم جنود سوريون ومقاتلون موالون لإيران.

وفي رسالة وجّهها إلى مجلس الأمن أمس الأول، دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإخراج القوات الإيرانية من الأراضي السورية. وقال إن «الحكومة السورية لا تزال تسمح لإيران ووكلائها باستخدام أراضيها ومنشآت عسكرية وبنى تحتية».

جولة جديدة للجنة الدستورية السورية في جنيف

أعلن المقر الأوروبى للأمم المتحدة في جنيف أمس، أن جولة جديدة لأعمال اللجنة الدستورية السورية المصغرة سوف تبدأ في جنيف يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى 4 ديسمبر المقبل. وقال مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا في بيان بأن الدورة الرابعة للجنة الدستورية السورية سوف تبحث في جدول الأعمال بشأن الأسس والمبادئ الوطنية وعلى أن تبحث في دورتها الخامسة التي قد تنعقد في جنيف أيضاً في 5 يناير المقبل المبادئ الأساسية للدستور.

الأمم المتحدة: 6.7 مليون نازح يفتقر ثلثهم للمأوى المناسب

كشفت الأمم المتحدة عن أن هناك 6.7 مليون نازح في سوريا يفتقر ثلثهم إلى المأوى المناسب الذي يوفر حماية كافية من العوامل الجوية، فضلاً عن عدم وجود الأساسيات التي تقي النازحين من البرد مثل وقود التدفئة والأغطية والملابس والأحذية. جاء ذلك خلال إحاطة نائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، راميش راجاسينغهام مطر، في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في سوريا.

وأوضح راجاسينغهام أن أكثر من 3 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا بحاجة إلى هذا النوع من المساعدة في فصل الشتاء، مشيراً إلى أن الأمطار الغزيرة تتسبب بحدوث فيضانات في بعض المناطق، حيث تضررت أو دمرت مئات الخيام في مواقع النزوح في إدلب وغرب حلب خلال الشهر الماضي.