البرلمان الأوروبي يدين أنشطة تركيا بـ«فاروشا»

سيف اليزيد - بروكسل (وكالات)

دعا البرلمان الأوروبي، أمس، لفرض عقوبات بحق تركيا على خلفية أنشطتها بمنطقة فاروشا القبرصية، محذراً من أن «المسلك التركي يهدد فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية».

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: إن البرلمان «أدان الأنشطة التركية غير المشروعة في ضاحية فاروشا بمدينة فاماغوستا، ويحذر من أن فتحها بشكل جزئي يضعف من فرص التوصل لحل شامل للمشكلة القبرصية، ويفاقم من الانقسام ويعززه بالجزيرة».

ودعا نواب البرلمان الأوروبي تركيا إلى «نقل فاروشا إلى سكانها الشرعيين، في ظل الإدارة الأممية المؤقتة، اتساقاً مع قرارات مجلس الأمن، والامتناع عن أي تحركات تغير من التوازن الديموغرافي للجزيرة، عبر سياسة الاستيطان غير الشرعي».

كما حذر من أن «تركيا تبعد نفسها أكثر وأكثر عن القيم والمعايير الأوروبية».

وطلب البرلمان من «المجلس الأوروبي للحفاظ على وحدته حيال الأنشطة التركية غير المشروعة، والرد بعقوبات قاسية».

ولفت البيان إلى أن القرار تبنته أغلبية الأعضاء بالبرلمان بموافقة 631 صوتاً ومعارضة ثلاثة أصوات، فيما امتنع 59 عضواً عن التصويت.

وقسمت جزيرة قبرص إلى قسمين بعد تدخل عسكري تركي عام 1974، وفرضت تركيا سيطرتها على 37 في المئة من الجزيرة، كما أُعلن عام 1983 عن قيام جمهورية شمال قبرص التركية التي لم تعترف بها سوى تركيا.

واستؤنفت المحادثات حول توحيد قبرص في فبراير عام 2014 بعد انقطاع دام عامين.