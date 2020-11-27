ترامب يكشف عن موعد تسليم لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ 26 دقيقة

كشف الرئيس الأميركي المنتهية صلاحيته دونالد ترامب أن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل.

ولفت ترامب سابقاً أن اللقاحات التي تم تطويرها للتصدي لفيروس كورونا المستجد “ستأتي بسرعة”، ليبعث مزيدا من الأمل بقرب احتواء الوباء.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر: “اللقاحات ستأتي بسرعة”، متبعا إياها بتغريدة أخرى جاء فيها: “أدوية كوفيد-19 المتوفرة الآن لجعل الناس يشعرون بتحسن، مدهشة”.

وفي التغريدة ذاتها، انتقد ترامب وسائل الإعلام، قائلا إنها “نادرا ما تتحدث عن تلك الأدوية”، وأضاف: “انخفضت نسبة الوفيات بنسبة 85 بالمئة”.

وخلال الأيام الماضية، توالت الأنباء من كبرى شركات الأدوية في العالم، بشأن النجاحات التي حققتها تجارب لقاحات كورونا التي تعمل على تطويرها.

وكشفت شركتا فايزر وبيونتيك أن نتائج التجارب النهائية أثبتت أن نسبة نجاح اللقاح الذي طوراه وصلت إلى 95 بالمئة، موضحتان أنه لا توجد أعراض جانبية خطيرة له.

كما أظهرت النتائج الأولية للقاح شركة موديرنا، فاعلية بنسبة 94.5 بالمئة في الحماية من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.