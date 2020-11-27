بالصور: انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن انفجارا وقع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز”، إن “دوي انفجار سمع في منطقة الكرادة وسط بغداد”. وكشف عن طبيعة انفجار الكرادة وسط بغداد، حيث صرح بأن عبوة انفجرت مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن المنطقة 42.

وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعجلة مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار، وأكد أن ذلك لم يوقع أية إصابات أو خسائر بشرية.

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