- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بغداد
أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، بأن انفجارا وقع في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في تصريح لموقع “السومرية نيوز”، إن “دوي انفجار سمع في منطقة الكرادة وسط بغداد”. وكشف عن طبيعة انفجار الكرادة وسط بغداد، حيث صرح بأن عبوة انفجرت مقابل محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن المنطقة 42.
وأشار إلى أن الانفجار أسفر عن إلحاق أضرار جسيمة بعجلة مدنية وجدار ضمن مقتربات الانفجار، وأكد أن ذلك لم يوقع أية إصابات أو خسائر بشرية.
انفجار
انفجار
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: انفجار قرب محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت بيروت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.